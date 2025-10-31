Идва зима, каквато не е имало от 25 години

Пиксабей

Типично есенно време. В планината е убийствено красиво - ужасно чист въздух, а долу, в котловините, има сравнително добри показатели на въздуха. Така започна днешната си прогноза за времето проф. Георги Рачев пред bTV.



Средиземноморският циклон евентуално ще мине през България и във вторник срещу сряда ще понижи температурите. Но все пак оставаме с високо атмосферно налягане и хубаво време.

В неделя дечицата, които са някъде на село или на високо, ще се радват на прекрасна ваканция. И в цяла Европа е сравнително топло, както и на Балканите.



В София градусите ще останат над нормата за ноември месец. Чак в средата на месеца ще започнат да покриват нормата. Ще бъде ясно, хубаво и топло. Време само за кисело зеле - който го е сложил в момента, ще му трябват 25 дни, за да стане готово.

В Пловдив, както винаги, са над София - даже едни сериозни гърди над София. Топло, но в понеделник малко мъгла.

В Пампорово ще е топло и слънчево. Язовир Искър за 3 дни напълни 10 милиона кубически метра! Още малко трябва, за да минат необходимите 60%, за да се изкара зимата.

Във Варна ще е малко по-облачно, но за кратко, ще е топло време. Морето ще е 16-17 градуса и изстива по-бавно от нормалното.

В Плевен също ще е сравнително топло. Закачили сме слънцата все едно е август месец, но не е, но ще бъде топличко.

Ноември се очертава хубав месец. Един градус над нормата, при положение че средните температури са между 6 и 9 градуса, а валежите са в месечната норма.

Зимата се очертава да бъде малко по-топла и с нормални валежи в сравнение с това, което сме виждали в последните 25 години.

