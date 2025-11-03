Идва златна Коледа и Нова година: По 2 хиляди лева за три нощувки в българския Дубай

Кадър Уикипедия, Yuksel Saliev

Коледните и новогодишните празници още не са дошли, но цените вече греят по-силно от гирляндите. Хотелите в България отчитат рекордна заетост, а някои пакети за тридневен престой стигат до две хиляди лева на човек. Парадоксът – в много случаи чужбина излиза по-евтино. И докато едни планират луксозен уикенд във Велинград, други изчисляват колко би им струвал Дубай или Египет – и откриват, че топлото море може да се окаже по-достъпно от българските минерални басейни, предаде Стандарт

Хотелите пълни още преди снега

Още през юли хотелите започват да предлагат празнични пакети, които до ноември вече са почти изчерпани. Дори президентските апартаменти във Велинград са заети. „Ние вярваме, че те струват толкова, колкото ние предлагаме“, казва Анна Божкова, управител на хотел във Велинград. „Разбира се, ако човек реши да сравни една почивка в България и в чужбина, трябва да има една и съща база за сравнение.“

Цената на човек стига до над 2000 лева за три нощувки, включващи закуски, вечери, минерални басейни, анимация и концерт на открито. Въпреки това заетостта в курортите надхвърля 70%.

България срещу чужбина – битка за туристите

Докато българските хотели се пълнят, туроператорите отчитат сериозен интерес към чуждестранни дестинации. Египет, Дубай и Малдивите вече се конкурират по цена с родните оферти за Нова година. На пръв поглед изглеждат по-изгодни – повече дни за по-малко пари. Но експертите напомнят, че в чужбина често празничната вечеря, транспортът и забавленията не са включени в цената.

В България пък повечето пакети са „ол инклузив“, което обяснява защо крайната сметка изглежда по-висока, но обхваща цялото изживяване.

Колко ще ни струва празникът

Според Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма, цените не са изненада. „Велинград не е най-скъпият курорт нито в България, нито в света. И там има 2 и 200“, казва той. По данни на туристическия бранш три пъти повече българи ще останат у дома за празниците – при роднини, приятели или в хотели с готов пакет.

Но средният бюджет се покачва: около 1000 лева на човек за среден клас почивка. „Ние сме трима души, може би около 1000 лева на човек беше резервацията“, споделя Елизабет. Други, като Анастасия, са готови да похарчат повече: „Стига да съм с готина компания, нямам бюджет. В последния момент винаги е една идея по-скъпо.“

Лукс или домашен уют – изборът на българина

Мнозина ще останат в страната, въпреки усещането, че у нас е по-скъпо от чужбина. „Ние сме двама души, така че няма кой знае колко да ни струва“, казва Поли от Кюстендил. Други предпочитат празник в домашна обстановка с приятели. Каквото и да изберат, едно е ясно – тази година празниците ще ни излязат солено.

Дали ще е шампанско под фойерверките на хотелската тераса или домашна баница с късмети, сметката за празника вече е по-висока от миналогодишната. Коледа и Нова година ще струват толкова, колкото сме готови да платим за илюзията на безгрижие

