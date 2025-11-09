Идват 2 дни сняг

Пиксабей

В неделя и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в неделя – главно в Източна и в планините в Югозападна България. С югозападен вятър температурите ще се повишат и в източните райони минималните ще са до 14°-15°, а максималните – до 20°-22°, съобщават от НИМХ.

В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна.



През първия ден вятърът ще е юг-югоизточен и температурите ще се задържат високи за ноември, значителни количества валеж се очакват в югозападните райони; във вторник вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите ще се понижат с още 2-3 градуса, повече по количество ще са валежите в Родопската област.

В сряда и четвъртък от запад валежите ще намалеят по обхват и по количество, но на изток в сряда все още са възможни значителни количества.

Облачността ще се разкъса, през втория ден ще намалее, но на повече места в низините сутрин ще бъде мъгливо; само на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, в Родопите ще превали сняг.

Сутрешните температури ще са ниски, в Западна България близки до 0°, на изток – до 10°-12°. Със слаб север-северозападен вятър още малко ще се понижат и дневните температури - максималните в четвъртък ще са между 11° и 16°.

В петък сутринта ще е доста хладно, преди обяд ще има ниска облачност или мъгла в котловините и низините. След обяд ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат

