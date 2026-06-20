Идват бури и градушки

Булфото

Слънчево и топло ще бъде времето в неделя — първия ден от астрономическото лято. След обяд на места ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват.

Вятърът ще бъде слаб, почти тих. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, а в София — около 28 градуса.

По Черноморието денят също ще бъде слънчев и приятен за плаж. След обяд ще се появи характерният морски бриз. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще остане слабо.

В планините времето ще бъде предимно слънчево. След обяд се очакват временни увеличения на облачността, но валежи няма да има.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра — около 15 градуса.

От понеделник идват валежи и гръмотевици

В понеделник и вторник Централна и Източна България ще останат предимно слънчеви. В западните райони обаче се очакват валежи, придружени от гръмотевици. Ще има условия и за градушки. В сряда нестабилността ще обхване и части от Източна България, където на места също ще превали и прегърми.

През следващите дни максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса.

В четвъртък времето отново ще бъде предимно слънчево. Следобедни валежи и гръмотевици ще има на по-малко места, главно в планинските райони. Температурите ще останат без съществена промяна.

Редактор "Екип на Петел",

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