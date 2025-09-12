реклама

Идват промени във Формула 1

12.09.2025 / 23:50 0

Кадър Youtube, архив

Във Формула 1 сериозно обсъждат провеждането на 10 спринтови състезания още от 2027 година, съобщава Autosport.

През следващия сезон уикендите със спринтови стартове ще бъдат със сигурност шест, предаде Фокус. 

За окончателното приемане на решението е нужна и подкрепата на собственика на търговските права на Формула 1, на ФИА, както и на всички тимове, участващи във Формула 1.

 

