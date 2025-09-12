Идват промени във Формула 1

Кадър Youtube, архив

Във Формула 1 сериозно обсъждат провеждането на 10 спринтови състезания още от 2027 година, съобщава Autosport.



През следващия сезон уикендите със спринтови стартове ще бъдат със сигурност шест, предаде Фокус.



За окончателното приемане на решението е нужна и подкрепата на собственика на търговските права на Формула 1, на ФИА, както и на всички тимове, участващи във Формула 1.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!