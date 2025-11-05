Идват валежи от дъжд

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда времето ще е предимно облачно, а над източните се очакват и валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. Ще духа слаб западен вятър.

През деня в сряда над по-голямата част от страната облачността ще е променлива. Валежи от дъжд се очаква в Източна България. Ще духа слаб западен вятър, а над крайните източни и североизточни райони - от североизток. След обяд над западните райони, а по-късно през деня и над останалата част от страната облачността временно ще се разкъса, предава meteobalkans.com.

Температурите в нашата страна ще са между 12-15°С.

Времето в София

През нощта срещу сряда ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 7-8°С. През деня от запад на изток облачността бавно ще се разкъсва. През деня максималните температури ще се около 12-13°С. Ще духа слаб западен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу сряда ще е предимно облачно, а по върховете и мъгливо. Вятърът ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°С, на 2000 метра – около 2°С. След обяд над Централна Стара планина ще превали дъжд, а над 2200 метра и - сняг.

Времето по Черноморието

До обяд ще е облачно. След обяд ще превали и дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са 12°-14°С. Температурата на морската вода е около 13-14°С. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над Южна Гърция. И преминаващ източно от Балканите студен атмосферен фронт, на много места над Южните Балкани, а по-късно през деня и над североизточните райони от полуострова ще превали и температурите ще се понижат. Валежи от сняг се очакват в Карпатите.

