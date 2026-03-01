Игнатов: 98% от училищата забраниха използването на мобилни телефони

Снимка Булфото

Министър коментира разместванията МВР, и призна дали ще има такива и в министерството, което оглавява.

Няма реваншизъм. Това каза просветният министър Сергей Игнатов в ефира на БТВ.

С тези думи той коментира кадровите промени в областните дирекциите на МВР и смяната на областните управители.

Според министъра на образоването кадровите промени са обичайна практика.

Моята цел е да няма състресения в сферата на образованието и няма да правя революции, каза още той.

Игнатов също каза, че е вероятно да има някакво ограничение за използване за използване на социални мрежи на децата. Той обаче се противопостави на пълната забрана.

98% от училищата са забранили използването на мобилни телефони, добави министърът, пише novini.bg.

