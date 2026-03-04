Игнатов запази трима заместник-министри на образованието

Снимка Булфото

Служебен министър показа, че държи на своите кадри.

Служебният министър на образованието и науката професор Сергей Игнатов представи своя управленски екип пред ресорната комисия в Народното събрание. Той избра да запази трима от досегашните заместник-министри в институцията, за да осигури плавен преход и спокойствие в системата преди предстоящите национални изпити.

Според министъра е от ключово значение да няма сътресения в образователната система броени месеци преди важните проверки на знанията за учениците от цялата страна.

"Важно е да има приемственост на кадрите, защото само след няколко месеца ще се състоят държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване. Най-важното е да запазим спокойствието в целия учебен процес - в училищата и в университетите" - заяви Сергей Игнатов, цитиран от БТА.

Първите държавни зрелостни изпити са насрочени за 20 и 22 май, а националните външни оценявания ще започнат съответно на 3 и 4 юни.

Емилия Лазарова ще продължи да координира дейностите в предучилищното и училищното образование. В нейните задължения влизат също контролът върху учебниците и училищната документация.

Отговорността за квалификацията на педагогическите специалисти и приобщаващото образование се поема от Наталия Михалевска. Тя ще ръководи и политиките, свързани с българските неделни училища зад граница, развитието на българистиката и дейността на Изпълнителната агенция "Програма за образование".

Научният сектор е поверен на академик Николай Витанов. Той ще отговаря за оперативната програма и изграждането на STEM центровете в страната, като министърът подчерта неговия богат опит в управлението на проекти.

В обновения състав на министерството влизат и нови лица на ключови административни позиции. Началник на кабинета ще бъде Мария Петкова, с която министърът е работил в миналото. За връзките с обществеността ще отговаря Сияна Богданова.

"Затова при тази огромна и тежка система на образованието се спрях на тези хора за моя екип", допълни служебният министър.

