Играч издумка бързо трите си жокера, но не постигна ефект

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Неубедително представяне на първия участник в „Стани богат“ за тази седмица. Яни Вълчев седна на стола на богатството, но както установи впоследствие Ники Кънчев, днес очевидно нямаше ден.

Мъжът, който управлява семеен бизнес и има пет китари, употреби трите си жокера на първите три въпроса след първата сигурна сума, без да постигне някакъв ефект.

С помощта на „50:50“ и водещия играчът продължи напред, но всичко за него приключи след въпроса за 2000 лева.

Яни заключи сумата и бе попитан от Кънчев: Спортни организации на коя общност са били действащите преди края на Втората световна война в България Хоментмен и Шант?

Тук възможностите бяха Еврейската, Арменската, Турската и Руската.

Вълчев се обади на приятеля си Станимир от Бургас, но той призна, че не може да помогне. Тогава Яни заложи на първата опция, а жена му Боряна в публиката се надяваше, че е познал, тъй като и тя не знаеше верния отговор.

За тяхно съжаление той бе свързан с арменската общност и така Яни спечели само 500 лева от шоуто по бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!