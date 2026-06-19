Играч на Черно море помогна на възрастни хора и благодарността го намери на "Тича"

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Футболист на "Черно море" помогна на възрастни хора след катастрофа, а два месеца по-късно благодарността го намери на „Тича“.



Доброто винаги намира пътя обратно.



На терена феновете познават Георги Лазаров като футболист на "Черно море". Но преди два месеца той спечели нещо много по-ценно от аплодисментите по трибуните, пише на страницата на Спорт, само спорт...още спорт! във Фейсбук.



Съвсем случайно Лазаров става свидетел на неприятен инцидент с възрастно семейство, което катастрофира с джипа си и изпада в тежка и стресова ситуация. Вместо просто да подмине, той остава до тях. Повече от два часа футболистът помага на уплашените хора, успокоява ги и съдейства за решаването на техническите проблеми по автомобила, за да могат безопасно да продължат пътя си.



По това време дъщеря им Гергана Василева, се намира на стотици километри от България – в Париж. Тя преживява тревогата около случилото се от разстояние, но никога не забравя човека, който е бил до родителите ѝ в трудния момент.



Затова, когато се връща, решава да му благодари по специален начин. Купува футболен сувенир от френската столица и започва да търси човека, когото никога не е виждала и с когото никога не се е срещала.



Днес, повече от два месеца след инцидента, президентът на плувен клуб „Астери" Варна успява да открие Георги Лазаров на стадион „Тича“, едва 30 минути преди тренировката на отбора. Там му връчва подаръка и му благодари лично за помощта, която е оказал на нейните родители.

Изненадата бе пълна. Усмивката не слезе от лицето на футболиста, който вероятно не е очаквал, че едно добро дело ще се върне при него по такъв начин.



Защото понякога най-големите победи не се постигат на футболния терен. Те се случват далеч от прожекторите – когато подадеш ръка на някого в момент, в който има най-голяма нужда от нея.



Понякога не е нужен стадион, публика или трофей, за да се запомни един футболист – достатъчно е просто да си човек. А такива истории не завършват с финален съдийски сигнал, а остават завинаги.



И тогава животът намира начин да ти каже: „Благодаря“.

Редактор "Екип на Петел",

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