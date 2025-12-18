Играе се последният кръг в Лигата на конференциите

снимка: Пиксабей

Днес ще се изиграе последният 6-и кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Предстои изключително важна вечер за много от отборите, които ще се борят със зъби и нокти да намерят място, както в топ 8, което дава право на директно участие на 1/8-финалите, така и в топ 24, което пък осигурява участие в плейофния кръг. Така че ще следим синтерес какво ще се случи.

И в двата случая има много неясноти и единствено лидерът в класирането Страсбург може да играе без напрежение, тъй като вече е си осигури мястото в топ 8. По-надолу обаче ще бъде изкючително напрегнато.

В доста добра позиция е и отборът на Шахтьор (Донецк), който има 12 точки и домакинства на Риека. На практика и украинците много трудно могат да изпаднат от топ 8, независимо от резултата в този мач. За да бъдат спокойни обаче те могат да подпечатат визите си за 1/8-финалите с победа или равен. За хърватите обаче мачът е от ключово значение, тъй като при победа те имат шанс да се доберат до топ 8, тъй като изостават на 2 точки от 8-ото място, което в момента се заема от Майнц 05, предава Спортал.

За първата осмица ще се борят и два от фаворитите в турнира, коиото обаче показаха някои колебания и сега ще разчитат и на доза шанс. Фиорентина е с 9 точки и ще трябва да търси задължителен успех в гостуването си на Лозана. Швейцарците обаче са с 8 точки и също посягат към топ 8 и едва ли ще се дадат без бой.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!