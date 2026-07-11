Играл на Световното е близо до Лудогорец

Снимка: Сайт на Лудогорец

Лудогорец се доближава до привличането на египетския национал Хосам Абделмагид. Това става ясно от информация на elwatannews.com, според която попадналият в състава на африканската страна за Мондиал 2026 25-годишен защитник очевидно е отписан от сметките на клуба си.

“Ръководството на египетския гранд Замалек работи по подреждането на състава и укрепването на защитната линия преди началото на новия местен и континентален сезон. Целта е да се избегнат проблеми с основните звена на отбора по време на настоящия летен трансферен прозорец", съобщават от клуба, пише Блиц.

Ръководството окончателно е взело решение да задържи младия защитник на тима Ахмед Хосам и да се откаже от предишното си намерение да го продаде и да му позволи да потърси ново предизвикателство през летния трансферен период.

Промяната в позицията на клуба идва след като българският Лудогорец е засилил преговорите за привличането на основния защитник на Замалек Хосам Абделмагид. Очаква се футболистът да напусне и да премине в европейския тим срещу трансферна сума, която ще бъде рекордна за клуба и да достигне около 1,5 млн.

Това е накарало шефовете на Замалек да настояват за оставането на Ахмед Хосам, за да компенсират евентуалната празнина в защитата. Допълнителен фактор е, че тимът няма възможност да привлича нови футболисти заради трансферното наказание, наложено от Международната футболна федерация (ФИФА)”, гласи информацията.

Междувременно членът на ръководството на египетския гранд Замалек Ахмед Солиман потвърди, че се водят преговори за трансфера в Лудогорец. Солиман разкри в телевизионно интервю, че разговорите с българския шампион продължават, но темата все още не е разглеждана официално от борда на директорите на Замалек. На този етап диалогът е между ръководството, агента на играча и представителите на бившия шампион на България.

На Мондиал 2026 Хосам Абделмагид записа 5 минути срещу Нова Зеландия (3:1) и 53 при елиминацията с дузпи на Австралия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!