Играта на предателите в „Traitors“ започва да се пропуква

Синоптик е поредния участник, който напусна „Traitors: Игра на предатели“. След като научи от писмото, че е „убит“ от предателите, Боби Лазаров не скри, че е останал изненадан от решението им и разкри защо не е трябвало да бъде отпратен толкова рано.

Всичко свърши, но не знам с какво съм заслужил тяхното внимание. Ако бях на място на предателите, щях да оставя Боби още малко време. Аз бих им бил удобна примамка или димна завеса, зад която те да продължат да се крият, и аз да обирам огъня, докато те са на спокойно, призна Лазаров.

Неговата абдикация стана обект на разпалени коментари от праведните.

Ева Веселинова бе категорична, че предателите започват нова стратегия. Според нея в техния избор няма логика, тъй като рано или късно праведните щели да махнат Боби.

Станимир Гъмов също недоумяваше защо точно Лазаров е елиминиран.

Нещо не можах да разбера. Боби им е параван на предателите, и не трябва те да си разчистват параваните, коментира актьорът.

Предателят Невена Бозукова пък определи решението, което взеха с Георги Янев и Даниел Бачорски за абсолютно тъп ход.

Актрисата смята, че тяхната играта започва да се пропуква, за което вече е била предупредила своите съмишленици.

Колкото и категорично хората да разхвърлят размислите си, все пак подреждат своя пъзел и започват да създават някаква форма. Взела съм решение, което или ще ми изяде главата или ще ме докара малко по-напред в играта, разкри по бТВ Неве.

