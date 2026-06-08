Икономическа полиция обръща с хастара "ВиК" Кърджали

Пиксабей

Екип на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали започна проверка във „ВиК“ ООД-Кърджали за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност, предава БТА.

Работата по случая е по чл.219 от Наказателния кодекс за неположени достатъчно грижи от длъжностно лице при управлението на имущество и произтекли значителни щети от това, съобщават още от пресцентъра. И допълват, че след приключване на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!