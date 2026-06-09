Икономическа полиция проверява незаконен обект на язовир „Студен кладенец“ за половин милион лева

Снимка: ОДМВР - Кърджали

Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка за длъжностно престъпление във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир „Студен кладенец“ в землището на село Калоянци. Това съобщават от пресцентъра на полицията.

Работата по случая е съвместна със служители от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Кърджали. В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали. От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни. За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР коментираха, че е установено, че обектът не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали.

За строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение, в края на миналата 2025 г. са били преведени неправомерно над 500 000 лв.

Проверката е по чл.282, ал.1 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. След приключване на работата по документиране на деянието материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.

Икономическа полиция влезе вчера за проверка и във ВиК дружеството в Кърджали. Тя бе за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници.

Редактор "Екип на Петел",

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