Икономически анализатор: София, Пловдив, Варна и Бургас са истински златни мини за имоти

Според данни на Национален статистически институт жилищата у нас са повече от домакинствата. Общият брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета – в селата, а средният им размер е 80 квадратни метра. Близо 40% от жилищата стоят празни. Темата в предаването "България, Европа и светът на фокус“ с водещ Цоня Събчева по Радио Фокус коментира икономическият анализатор Йоана Йотова.

"Интересът е огромен, непрекъснато се купуват и, естествено, преди това се строят нови жилища. Хората обаче все още не са се научили как да ги управляват и как да изкарват пари от тях“, заяви тя.

"София, Пловдив, Варна и Бургас са истински златни мини за имоти. Напълно нормално е тези имоти да започват да се отдават и развиват все повече и повече“, категорична е Йотова.

"Като цяло българите не обичаме много да продаваме - обичаме да държим имотите си дългосрочно. Но има начин да извличаме максимална доходност от едно дългосрочно отдаване на жилище под наем. Това също има своите специфики“, коментира анализаторът.

"Много хора ги е страх. Нормално е да ги е страх, защото виждат всякакъв вид вандализъм, който може да се случи, а това е свързано с огромни разходи. Обаче, нека си го кажем - вандализъм може да има и при краткосрочното отдаване. Тогава разходите за един наемодател могат да се увеличат. Но при дългосрочното отдаване под наем, тъй като хората знаят, че ще останат там за по-дълъг период, те пазят много повече имота и, естествено, разходите за наемодателя са значително по-малки. Тоест, тук има едни страхове, които по-скоро са излишни“, добави тя.

"Ако искаме да сме по-развита икономически държава, трябва да се научим как да менажираме парите си, как да работим с тях и как да бъдем по-финансово грамотни от гледна точка на това как имотите ни да работят за нас, а не ние да работим за имотите“, заяви тя.

По думите ѝ свободните жилища могат да ни носят още една заплата.

"Не е идеята просто да паркираме едни средства и да знаем, че там има нещо като касичка, в която можем да съхраняваме кеша си. По-скоро идеята е да гледаме на тези имоти като на активи - като на още един член от семейството, който изкарва заплата. Съвсем спокойно тези жилища могат да носят много добри доходи, особено когато се намират в големите градове.“

