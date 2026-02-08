снимка: Kiefer. from Frankfurt, Germany, Уиипедия

Икономическите загуби за Германия от последните кризи достигат 940 млрд. евро, показва проучване на Германския икономически институт (IW), цитирано от ДПА.

Анализът обхваща периода от 2020 г. до 2025 г. и изчислява щетите, причинени от пандемията, войната на Русия срещу Украйна и конфронтационната политика на САЩ, като ценово коригиран брутен вътрешен продукт (БВП).

Според експертите икономиката на страната е загубила по над 20 000 евро на всеки един работещ гражданин, пише frognews.bg. Около една четвърт от общите загуби идват през 2025 г., която беше белязана от търговски спорове с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. По официални данни германската икономика избегна трета поредна година без растеж – реалният БВП нарасна с 0,2 процента.

„Настоящото десетилетие е белязано от извънредни шокове и огромни икономически натоварвания, които надхвърлят нивото на напрежение при предишни кризи“, коментира изследователят Михаел Грьомлинг.

За сравнение, загубите по време на стагнацията между 2001 и 2004 г. възлизат на около 360 млрд. евро, а финансовата криза през 2008–2009 г. е изтрила около 525 млрд. евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!