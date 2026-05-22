Икономическият ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро

Нетният икономически ефект за България от домакинството на най-голямото музикално събитие - "Евровизия", може да е между 45 млн. и 70 млн. евро, сочи прогноза на глобален доставчик на финансови услуги с офис и в София. Данните от Виена все още не са излезли, но абсолютен рекордьор последните години по приходи е миналогодишният домакин - Базел, Швейцария.

Между 1,5 и 4 пъти повече от това, което инвестират в подготовката на "Евровизия", получават страните домакини на най-големия песенен конкурс, отбелязва БНТ. За България приходите може да стигнат дори и 70 милиона евро, в които влизат и косвените ефекти.

"Трябва да гледаме на инвестицията в Евровизия не като разход, а като инвестиция, която ще се мултиплицира. Ефектът ще се измерва в години след това. Това, което ще се случи след една година, е че европейците и не само ще дойдат тук и с изненада ще установят, че в България всичко се търгува в евро, ще установят, че имаме по-добро метро. Такава страна с такъв потенциал всъщност има и капиталов пазар, на който акциите са безбожно евтини", заяви финансовият анализатор Димитър Георгиев.

"Има т.нар. мултипликаторни ефекти - какви са те? Много е просто - разходите на туристите са всъщност доходите на трудещите се на местния пазар на труда. БВП на България е 100 милиарда евро, това е почти 0,1% от БВП на България, който ще се излее в един град за една седмица", каза Пламен Ненов, Норвежка централна банка, Съвет за икономически анализи.

Още няма официални данни за тазгодишната Евровизия във Виена, която България покори - но само на площада пред кметството, където беше организирано специално евровизионно градче, се очакваха 150 000 посетители.

"Разходите са били около 35 - 40 милиона евро, а директните приходи, които се очаква да реализира градът и страната, са около 56 милиона", каза още Димитър Георгиев.

Абсолютният рекордьор последните години е домакинът на Евровизия от 2024 година. Половин година преди да посрещнат конкурса жителите на швейцарския град Базел одобриха на местен референдум инвестирането на почти 38 милиона евро. Разходите се увеличиха до близо 65 милиона. А официалните данни сочат оборот от 268 милиона евро за цяла Швейцария и 118 милиона приходи само за района на Базел. Над 500 000 евровизионни фенове са посетили събитията, свързани с конкурса там.

Връщаме се още една година назад - в Малмьо, Швеция, която похарчи около 28 милиона евро, а приходите бяха 40,6 млн. евро.

През 2023 Ливърпул посрещна конкурса от името на Украйна и остана като пример за дългосрочни ефекти - отвъд туризъм за седмица - разкрити бяха стотици нови работни места. Общите разходи се изчисляват на около 24 милиона евро, а приходите - на близо 65 милиона евро.

Така „Евровизия“ не е просто песенен конкурс, който завладява средно по 160 милиона зрители за седмица, а има огромен ефект върху националните икономики.

