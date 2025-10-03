Икономиките на САЩ и ЕС отчетоха отличен ръст през септември, въпреки хаотичната политика на Тръмп

Пиксабей

Доларът пада, защото политиката на Тръмп създава ефект, при който инвеститорите бягат.



Това обясни пред БНР Здравко Пиринлиев, инвестиционен анализатор.



"Европейските фондови пазари продължават да се представят добре. Глобалният капитал вижда Европа като остров на известна доза сигурност", каза той.



Икономическата политика на САЩ изглежда хаотична, но борсовите индекси отбелязаха много добро представяне през септември, посочи още Пиринлиев.



"През първото тримесечие на тази година видяхме сериозен спад на американските фондови пазари заради търговските войни. Спадовете бяха компенсирани, защото технологичният сектор показа много добри отчети. Ако погледнем по-дълбоко, икономиката се справя относително добре, въпреки шоковете, които имаше в началото на тази година", обясни експертът.



Но данните за трудовия пазар в Америка през последните три месеца не показват особено добри индикации, отчете той.



"Администрацията на Тръмп продължава да съкращава персонал в държавния апарат. Технологичните компании също продължават политиката си на оптимизация на разходите. Мигрантската политика оказва влияния върху трудовия пазар, особено при нискоквалифицираната работна ръка", допълни Пиринлиев.





Има заплаха Федералният резерв да не бъде толкова независим, колкото сме свикнали да го виждаме през последните десетилетия, каза още инвестиционният анализатор.



"Но в Америка има закони, които се спазват. Президентът не е неограничен в своята власт. Той не може да махне настоящия гуверньор. Трябва да изтече мандатът му. Тръмп може предварително да обяви кой ще бъде новият председател на Федералния резерв, което би имало ефект върху финансовите пазари.



Този стил на комуникация, който Тръмп има с всички представители на администрацията, е нещо, което изнервя инвеститорите и разклаща доверието в Америка като институция. Пазарите видяха инфлационния риск, когато се разбра, че той ще бъде президент. А когато дойдоха тези мита от 120-130 % върху китайския внос, при положение, че Китай е най-големият търговски партньор на САЩ, инвеститорите се изплашиха още повече и това подкопа цените на облигациите. Хората, които гледат дългосрочно на пазара, могат да намерят една възможност, защото дългосрочните американските ценни книжа са доста обезценени".



Инфлационните покачвания, които виждаме в момента, са по-скоро временни, смята той. "Икономиката ще се адаптира към новата митническа реалност".



Здравко Пиринлиев коментира как ще се отрази на пазарите спряната работа на администрацията. "Най-дългото затваряне на американската администрация беше по време на първия мандат на Тръмп. Тогава тя не работеше в рамките на 35 дни. Акциите го приеха много негативно. Затварянето на администрацията има ефект и върху трудовия пазар. Възможно е да има туброленция, но не мисля, че ще е толкова сериозна, колкото по време на първия мандат на настоящия президент".

