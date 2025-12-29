Икономист: 1/3 от левовете са вече извън обращение

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

1/3 от левовете вече не са в обращение, те са в банките и чакат да бъдат превалутирани в евро, това каза по БНТ икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев. Това значи, че 1/3 от работата е свършена, коментира той и допълни, че в последните дни някои банки отбелязват абсолютни рекорди за посещение от клиенти в историята си.

„В първите дни ще има олелия”, призна Ганев. Той коментира, че на много места тя ще е реална, но ще бъде много засилена от отразяването в медиите и социалните мрежи. Икономистът сравни кампанията, която очаква, да е близо до бойкота на търговските вериги и да не постигне реален ефект.

Според Петър Ганев, политиците ще се намесят в процеса, защото партиите са реално в предизборна кампания. „Всички търсят изгода от проблем”, обобщи икономистът по адрес на политическите сили. Той изрази тревога, че това може да доведе до неразумни мерки, като въвеждане на таван на цените и пряка намеса на държавата в свободния пазар.

