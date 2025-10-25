Икономист: Ако влезем в еврозоната с такъв дефицит, в следващите години ще влезем в процедура по свръхдефицит и ще трябва да изпълняваме програма, която не е българска

Кадър Нова тв

В предаването „Панорама" по БНТ Любомир Дацов, каза че вижда нещата в плоскости. Първата плоскост е, че би трябвало да има едно съгласуване с партньорите, а сега остава усещане, че те не са подготвени. Второто усещане е, че очаквам да бъде въведен особен управител на дружеството до доизясяване на тази ситуация, структуриране и намиране на по-дългросрочно решение.

Такъв управител се въвежда за около четири месеца. Не виждам да има други ходове в тази посока, добави той.

По принцип службите би трябвало да имат думата при продажба на такива стратегически активи. Не е проблем, че е променен законът, а проблемът е в недоверието към безпристрастността на тези служби, към това, че те ще играят честно, заяви Дацов.

Той отбеляза, че дали цените у нас ще се увеличат след налагането на санкциите, зависи от стъпките, които ще бъдат предприети.

Ситуацията малко прилича на тази отпреди няколко месеца, когато държавните органи тръгнаха да убеждават, че цените няма да се вдигнат заради еврото, и те се вдигнаха. Положението се нормализира, след като затихна говоренето от институциите. Надявам се нещата да не бъдат транслирани по същия начин към публиката, защото това би могло да доведе до натиск, който да увеличи цените, посочи финансистът.

Любомир Дацов коментира и нарастването на бюджетния дефицит в страната ни.

Голямото харчене винаги свършва по един начин - никога не свършва добре, освен ако не се появи кризата. Проблемите се решават под натиска на кризата. Ако се сравняваме с Румъния, имаме още известно време да продължим в лошата посока. Кризата е единственият начин да се поставят нещата по местата им. В момента имаме структурен проблем с размера на разходите, защото приходите не отговарят на тях. Вече надхвърлихме позволения от европейските правила 3% бюджетен дефицит. Вече отивме към 5-6%, което не би било допуснато от европейците. Ако влезем в еврозоната с такъв дефицит, в следващите години ще влезем в процедура по свръхдефицит и ще трябва да изпълняваме програма, която не е българска, предупреди Дацов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!