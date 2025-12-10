Икономист: Ами те затова са станали политици, за да харчат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Надявам се политическата класа вече да има обеца на ухото от тези протести, а и от последиците от своите решения, че преди да се гласува, трябва да се мисли. Не може с едно гласуване да автоматизираш някакви неща. Значи, както с едно гласуване си го направил, така с едно гласуване можеш да го отмениш и да си признаеш грешките, които си допуснал през последните години, коментира пред бТВ икономистът Михаил Кръстев.

Вместо да си признават грешките, политиците прехвърлят вината на другите и това го налагат на обществената среда. Всъщност хората изобщо не ги интересува кой е виновен, но като данъкоплатец мен ме интересува да изчезнат тези неща, които тежат на бюджета. Не само разходите за персонал ме притесняват, но и това, че се преразпределят не 40, а 45% от БВП. Дали има нагласа това се промени? - по-скоро в политиката и обществото има такава нагласа, но е въпрос кой с кого в политиката ще направи сделка за това, коментира икономистът Петър Ганев.

То по същество бюджетът е въпрос на политически сделки. Но ние затова поставяме фискални рамки - до 40% от БВП, защото е ясно, че има политически сделки за харчене и то затова повече от хората са станали политици, затова са там, но трябва да има ограничения, допълни той.

В бюджета е записана такава разходна и приходна част, която може да се случи при криза и висока инфлация. едва ли хората искат това да им се случи. Това, което трябва да се направи, е да се напише реална оценка на приходната част и едва тогава да се разписват разходите и между другото в рамките на икономическата теория при относително ниска инфлация и умерен икономически растеж и рекордно ниска безработица не се разписва бюджетен дефицит, а политиците го правят, обясни Кръстев.

