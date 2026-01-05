Икономист: Бизнесът не позволи да се стигне до голямо бедствие

Редактор: Недко Петров

Цялата тежест на въвеждането на еврото в България се пада на българския бизнес. Нашият бизнес положи огромни усилия, логистични, финансови и счетоводни, за да се подготви за тези процеси. Затова голямото бедствие не се е случило. То беше възможно да се случи, ако българският бизнес и ако банковата система бяха неподготвени за този процес.

Това заяви Михаил Кръстев.

Когато говорим за геройство, когато говорим за тежест, нито политиците са герои, нито натоварените всъщност са потребителите. Натоварен е бизнесът, който трябва да извърши тази сложна промяна на валутата, паралелно опериране с две валути и чисто логистично дори събирането на левове, които да бъдат предадени в банковата система, така че да бъдат конвертирани. Нещо, което всъщност не би трябвало да бъде задължение на бизнеса, но в крайна сметка минава през него, тъй че голямото бедствие не се е случило благодарение на българския бизнес, посочи той.

Част от регулаторите вместо да облекчват бизнеса, бяха използвани като бухалки или размятани като бухалки в един много сложен момент, в който бизнесът трябваше да бъде подпомогнат, така че е спорна оценката за работата на регулаторите. Част от тях свършиха работата, част от тях бях натоварени с неприлични функции, и съответно бяха използвани като нещо, което пречи на реалната икономика, отколкото я подпомага, добави Кръстев.

Когато говорим за повишаване на цените обаче, трябва да знаем, че това се дължи предимно на политиката на управлението на публичните финанси. Няма валута, която ние да приемем и да предизвика по-голяма инфлация, отколкото генерирането на над 50 милиарда дългове в рамките на три години, които да бъдат използвани за социалния разходи. Това са по-силните политики, които вдигат цените, а не преминаването към еврото, коментира по БНТ Михаил Кръстев.

