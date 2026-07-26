Икономист: Бюджетът за 2027 година ще излезе с дефицит над 9%

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В Бюджет 2026 година няма никаква промяна спрямо предходните бюджети. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева финансовият и икономически анализатор, преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров.

"В него няма нова макроикономическа прогноза. Тази, която го придружава, е кръстена "актуализирана" и в нея са пипнати само няколко цифри. Това не е нова концепция, когато ползваш старата прогноза. На следващо място новият подход следва стария. Например ББР се използва като втори сенчест бюджет, защото между първо и второ четене се разбира, че 460 млн. евро за финансиране на общинските инфраструктурни проекти ще минат през Българската банка за развитие, а пред Бюджета са 600 милиона. Ако искаме да сме честни с избирателите и искаме да покажем истинския дефицит, ние няма да крием част от него, като го прехвърляме през ББР", коментира икономистът.

Кой е истинският дефицит?

"Бюджет 2026 трябва да покрива цялата година, служебното правителство преди сегашното редовно, взе от капитала на ББР 1,5 милиарда. Това не влияе на дефицита, но осигурява ликвидност и спестява дългове. След това получихме 1,4 млрд. по ПВУ, ако ги съберем - стават малко над 2,9 млрд. евро текуща ликвидност - без да броим дефицита и дълговете. До края на годината очакваме още 1,85 милиарда. Цифрата за дефицит е от 5,7%, числово изражение това за 7,3 милиарда. Ако съберем всички тези числа ще видим, че те покриват 70% от дефицита, тоест ако ги добавим към него получаваме приблизително 11,7 милиарда евро, 12 млрд. реално. Това прави 9,7% дефицит. Ако добавим всички тези стойности, те няма догодина откъде да дойдат, защото ПВУ приключва, капиталът на ББР сме го свалили с 1,5 млрд. тази година, догодина - освен ако не го капитализираме като финансов фокус през дългове - няма откъде. Тези пари няма да ги има. Ако ги добавим и тях към реалния бюджет, догодина дефицитът, спрямо сегашните стойности, ще бъде приблизително 12 милиарда евро, което прави над 9%", обясни Щерьо Ножаров.

"Сегашният бюджет вече е приет и ще очакваме присъдата на ЕКОФИН на 15 октомври за него", допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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