Икономист: Формулата за заплатите е абсурдна

Кадър Нова тв

Ръстът на заплатите в публичния сектор трябва да бъде ограничен, тъй като това са над 23 млрд. лв. всяка година. Това коментира изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев по повод препоръките, които Международният валутен фонд даде на България пред Нова телевизия. Темата коментираха заедно с финансиста Левон Хампарцумян.

Кръстев обясни, че ние взимаме дългове, за да се справим, но така или иначе намаляването на разходната част трябва да бъде по-кардинална. Според него няма нужда от увеличаване на данъчната тежест, понеже приходите са достатъчно високи, дори рекордни всяка година.

Той изтъкна, че идеята за повишаване на ДДС с 2% също няма да реши проблема с разходната част, "която е прекалено раздута" и допълни, че няма как заплатите в бюджетния сектор да бъдат 10% от БВП. "Не може пенсиите да са нараснали с толкова висока база, ние счупихме швейцарското правило", по думите му.

Михаил Кръстев отбеляза, че икономиката расте, но трябва да се откажем от някой практики като увеличението на минималната работна заплата "по тази абсурдна формула, която не отговоря на никакви критерии". Той постави въпроса какво означава средна работна заплата, когато повече от 75% от хората в страната взимат под нивото й.

Според него не е вярно, че данъците в България не се вдигат и даде пример с увеличаването на максималния осигурителен доход. По негови думи това не е справедливо, тъй като застраховката за безработица е замразена от пет години. "Ние ще получаваме по-малко пари, отколкото сме плащали", уточни директорът на Съюза за стопанска инициатива.

От своя страна Левон Хампарцумян заяви, че в обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния сектор. Той беше категоричен, че преди да вдигаме данъците, трябва да направим системите ефективни.

По думите му имаме нисък дълг, но е важно за какво се използва той. Финансистът изрази мнение, че тези пари се разпиляват и изтъкна, че средствата се харчат за заплати в публичния сектор, неефективни проекти, а не, например, за инфраструктура, инвестиции, които да гарантират доходи и т.н.

Левон Хампарцумян предупреди, че дългосрочното натрупване на бюджетни дефицити накрая води до катастрофа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!