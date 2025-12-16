Икономист: Хората от протеста искат удължения бюджет

Редактор: Недко Петров

Във втория бюджет липсваха ясни приоритетни политики, и затова по-добър е законът за удължителния бюджет, и да има контрол в харченето. Това в случая е и ясното послание на хората от протеста. Те нямат доверие в целия политически елит и общо взето предпочитат по-малко пари да бъдат преразпределени през бюджета. Това обаче не е политика, това не е нито социална политика, нито политика на приватизиране какво търси бюджета като развитие.

Такова мнение по актуалната тема изрази Руслан Стефанов.

Произвежда се буря в чаша вода, тъй като от втория бюджет не става ясно как ще расте България. Не става ясно и откъде ще идват бъдещите данъци, тези допълнителни данъци откъде ще ги изкарат, кой ще ги създаде, как ще ги създаде, дали ще имаме нови и какви нови технологии ще се усвояват в страната, какъв модел на развитие ще имаме, допълни главният икономист в Центъра за изследване на демокрацията.

Стефанов обаче изрази несъгласие с политиците, които смятат, че след първи януари ще настане хаос, защото нямаме редовно правителство и нямаме бюджет. Икономистът не очаква проблеми с финансите на хората и финансови трусове.

Минали сме през по-големи трусове, през 2008 година, през 2021, 2022 година, през ковид времената, и през всичкото това време България се оправи самичка. Със собствените си сили, със собствения си бюджет, със собствената си икономика. Нямам никакви притеснения, но ще имам неудобство, разбира се, тъй като смяната на валутата причинява неудобство, заяви още по бТВ Руслан Стефанов.

