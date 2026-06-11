Икономист: "Кошницата с грижа" ще има обратен ефект - цените ще скочат внезапно, малките магазинчета ще фалират

Кадър Блумбърг

По темата с бюджета той посочи, че може да избори 30 мерки и без данъци, от които ще се спестят милиарди, не милиони

„Кошницата с грижа“ като цяло е борба с термометъра, а не с температурата и тя никъде в ЕС не е действала повече от ограничен брой месеци - във Франция само 3 месеца, в Унгария се провалиха с гръм и трясък“, за това предупреди в интервю за БНР икономистът доц. Щерю Ножаров, преподавател в УННС.

„Това е по-скоро психологически ефект за успокоение на гражданите. Бумеранг е, защото тя обратно на препоръките на ЕК нарушава конкуренцията, а не я увеличава, по-малките магазинчета няма да издържат на кърстосаното субсидиране на стоки за 6 месеца и ще фалират. Ефектът ще е обратен, ще се получи внезапен скок на цените", прогнозира той.

Той коментира проектите за бюджет за 2026 и 2027 и излизат ли сметките на управляващите и дефицита?

„Неизбежен е този дълг, защото към момента в бюджета има пари за краткосрочни плащания, но са ограничени и ако не се вземат мерки лимитът ще се изчерпа. Текущите разходи растат 2 пъти по-бързо от приходите, което е структурен проблем“, посочи той.

И допълни, че дефицитът е исторически, „той е 2,5 млрд. евро към май, което не се е случвало от 20 години“.

„Проблемите са, че правителството губи възможността си по Закона за публичните финанси за управление на публичните финанси, загуба на контрол върху дълговете на държавните предприятия, тъй като са част от общия дълг на държавата и са над 10 млрд. евро, а те са гарантирани от правителството. Оттук нататък ще се наложат резки мерки и това е ясно заради процедурата за свръхдефицита“, коментира експертът.

Според Щерю Ножаров на този етап би могло да не се пипат данъците:

„Ако се приемат серия мерки за реконструиране на всички тези бюджети. В публичната администрация има окол 5000 работещи пенсионери и още толкова в МВР и МО – общо около 10 000 . Не говоря за съкращаването, ОИСР, в която влизат членки и в ЕС няма държава, в която да получаваш пенсия и заплата, стандартът е пенсията плюс заплатата не може да надвишава заплата в преди пенсионирането. А категорията труд – първа и втора е само за работещи под и над водата и във въздуха“, посочи още икономистът.

„Мога да изброя 30 мерки и без данъци, от които ще се спестят милиарди, не милиони“, допълни Ножаров.

Редактор "Екип на Петел",

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