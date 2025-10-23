Икономист: Който контролира ДАНС, ще контролира и купувача на "Лукойл Нефтохим"

Редактор: Недко Петров

Икономист обясни дали има риск от недостатъчни горива за България, ако до месец правителството не излезе с разумно решение за продажбата на „Лукойл Нефтохим“. Според Евгений Кънев, ако България не изпълни няколко условия, е застрашена от санкции.

Ако ние не можем да предоставим убедителни доказателства, че процедурата е в ход, че се водят преговори и че има голяма вероятност в обозримо бъдеще да бъде сключена сделка, санкциите са абсолютно възможни. Те не са само по покупката на нефт. По-големият проблем е, че техните операции ще преминават пред SWIFT. Имам предвид финансовите операции да се захранват с нефт и да продават, те могат да бъдат блокирани от САЩ, ако ние не покажем достатъчно добър план, заяви Кънев.

Той категорично отрече, че „Лукойл Нефтохим“ може да бъде продадена само със съгласието на ДАНС, както е записано в закона по предложение на ГЕРБ и ДПС.

Това е извращение. ДАНС не може да решава, тъй като ДАНС не е избран орган от никой, за да решава. ДАНС може единствено да предложи мнение на Министерски съвет, който е упълномощен от Конституцията да решава такива казуси. Друг е въпросът, че Министерски съвет чака ДАНС да реши, и да каже дали може или не може. Но тук целта не е „Лукойл Нефтохим“. Просто, който контролира ДАНС, той ще контролира и бъдещия купувач, добави по Бтв Евгений Кънев.

