Икономист: МВФ не е казал да режем заплати

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Препоръка за затягане на коланите дойде у нас от Международния валутен фонд тази седмица с цел да се овладее инфлацията и бюджетния дефицит. Ще има ли вдигане на данъците и замразяване на доходите?

В момента публичния сектор харчи около 3% от БВП повече за заплати в публичния сектор. Това означава, че тези пари трябва да се вземат отнякъде. Това ще стане или от вдигане на данъци, или от заем.

Това коментира пред Нова тв икономистът Лъчезар Богданов.

По-големия въпрос е, че икономиката за да продължи да расте, трябва да се харчат парите в публичния сектор по-добре – парите трябва да отиват и да вършат полезна работа като образование, здравеопазване, инфраструктура. От друга страна трябва да имаме и бизнес среда, която да привлича повече инвестиции в частния сектор, които да водят до по-висока производителност и така да има повече пари за заплати в частния сектор, коментира той.

Всички се хвърлят върху препоръката за замразяване на доходите, но тук не се има предвид частния сектор. Ако той се развива добре, печели повече пари, там доходите растат и това се случва реално в последните 10 години. Но в публичния сектор заплатите растат, чиновниците си остават като бройка, а населението, което обслужват намалява. С други думи вместо веднага да реагираме на замразяване на доходите, нека първо прочетен конкретната препоръка. Ако имаме по-малък брой хора, то техните заплати макар и в публичния сектор ще растат, обясни той.

И допълни, че в крайна сметка става въпрос за подобряване на ефективността, а не за ощетяване или претоварване на хората.

Същото нещо се отнася и за препоръката за образование. Те ни казват, като харчим повече пари за образование, за мислим за това как децата ще знаят повече, а не просто да хвърляме повече пари за учителски заплати, посочи той.

