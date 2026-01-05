Икономист: Националната цел пред България е излизането от сивия списък за пране на пари

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Първите дни от въвеждането на еврото преминаха без сътресения, а в момента имаме много добри темпове на изтеглянето на кешовата наличност на лева, така че периодът от месец ще се окаже достатъчен, предвид факта, че обмяната на левове продължава безсрочно, а банките в рамките на следващите 12 месеца нямат право да отказват обмяна на левове. Така че бих казал, че всичко върви според очакванията.

Това коментира пред Нова нюз икономистът доц. Щерьо Ножаров.

По принцип Нова година е много напрегнат период за паричното обръщение, тъй като хората купуват подаръци, пазаруват, ходят, теглят, но това става и без еврото, а сега с еврото е по-добре, защото всички са фокусирани върху това процесът да е по-гладък и безболезнен, коментира финансистът Левон Хампарцумян.

Най-лесното нещо, което можем да направим, е да ползваме картите си, тъй като така нито се налага да пресмятаме на ум, нито има риск от фалшиви банкноти. Разбира се, това на пазара с чушки и домати, няма как да се случи, така че ще трябва да свикваме с новите неща, допълни той.

На държавата не й е работа да регулира цени. Това не мога логично да го дискутирам. Но трябва развържем еврото, лева и инфлацията. Инфлацията не се дължи на валутата, с която се разплащаме, а на други неща. Всички тези приказки за инфлацията бяха пропагандистки трикове. Средната годишна инфлация за България през 2026 година ще е около 3-те процента – малко отгоре или малко отдолу. Това за 5,2% е месечната инфлация – това е друго. Декември винаги е с малко по-висока инфлация, обясни финансистът.

Следващата национална цел на България е излизането ни от сивия списък за пране на пари. В него сме и сме единствената държава в ЕС, която е в този списък. Излизането от този списък става само със структурни реформи. Т.е. трябва да се направят реформите, които бяха заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Те трябва да се направят. Защото ако сега някоя фирма се обади в чужда банка да иска кредит и каже, че е от ЕС, банката ще му каже, че това е добре, обаче страната е в сивия списък. Така че трябва да излезем оттам на всяка цена и това е краткосрочна национална цел. Не са трудни мерките, трябва да се свърши работата, не е толкова сложно, коментира Ножаров.

Разберете, еврото не ни защитава от лошо финансово управление. Време е да започнем да се държим като големи момчета в клуба на големите момчета, които са отговорни и благоразумни, посочи Хампарцумян.

Световната банка казва, че когато си в този списък, инвестициите падат с 2/3. Всяка международна банка като види, че някоя страна, която иска да й стане клиент, е в този списък, отказва, защото подобно сътрудничество удря по рейтинга на банката, обясни Ножаров.

