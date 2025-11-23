Икономист: Нищо хубаво не ни чака, разходите излизат от контрол, тласкат държавата към неплатежоспособност

Реалният дефицит е над 3%, а чакането на спасение от еврозоната е празна надежда, смята икономистът

"Със сигурност нищо хубаво не ни очаква във видимите няколко години, защото доста устремено вървим по пътя към фискална криза, а в крайна сметка и към дългова криза".

Това предупреждение отправи икономистът от "Екип" Георги Вулджев в интервю за канала на журналиста Ивелин Николов. Според експерта, текущите разходи на държавата излизат извън контрол, а политическите решения за ударно увеличение на заплати и пенсии, без те да са обвързани с обективна икономическа логика или производителност, тласкат страната към опасен сценарий.

Вулджев подчерта, че официалните данни за дефицита често са маскирани чрез счетоводни техники.

"Реалният размер на дефицита е над 3% от БВП. Просто през различни счетоводни техники това се крие – като например да се отлага осчетоводяването на разходи за следващата година или взимане авансово на дивиденди от държавни предприятия", обясни икономистът.

Той разкритикува липсата на мерки за овладяване на разходите в новия бюджет, особено в сектор "Сигурност", където заплатите бяха увеличени с 40%, а сега се предвиждат нови двуцифрени ръстове.

Сценарият "Румъния"

Според анализатора, ако България продължи с подобни бюджети още 3 до 5 години, страната ще се озове в ситуацията на северната ни съседка.

"Ще се окажем в ситуацията на Румъния, която тази година беше много близо до изпадане в неплатеспособност. Затова им се наложи рязко да вдигат данъци и рязко да съкращават държавни разходи", предупреди Вулджев. Той е категоричен, че управляващите са наясно с риска, но отказват да предприемат непопулярни мерки.

Илюзията за еврозоната

Икономистът определи като "празни надежди" очакванията, че влизането в еврозоната ще реши магически проблемите на България или че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще наложи дисциплина.

"В ЕЦБ много добре виждат нашите бюджети, знаят какви дълбоки фискални проблеми имаме, но си затварят очите", коментира той. Като пример за проблемите в самата еврозона той посочи Франция, която е изправена пред огромна "дупка за запълване" и политически сътресения заради дълга.

Демографската бомба и пазарът на труда

По отношение на пенсионната система, Вулджев я определи като "абсолютно нерентабилна в дългосрочен план" заради застаряващото население. Той разби мита, че миграцията може да реши проблема със застаряването, посочвайки, че дори западните държави с огромна имиграция не са променили фундаментално възрастовата си структура.

Експертът критикува и стратегията на българския бизнес да внася евтина работна ръка от Азия, вместо да инвестира в технологии.

"Нашите политици и нашият бизнес активно работят срещу уж заветното настигане на европейския стандарт", заяви той, давайки за пример Китай, който още преди десетилетие е сменил курса към масови инвестиции в роботизация и високи технологии, изоставяйки модела на евтиния труд.

