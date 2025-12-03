Икономист: Няма време за нов бюджет до края на годината

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Очакванията след изтеглянето на бюджета бяха, че ще се приеме удължителен закон, а сега се правят опити да се изготви нов, което ще е много трудно в следващите седмици, това заяви по Нова нюз Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Той добави, че теоретично е възможно да се изготви нова финансова рамка на държавата, но недоволството на хората ще направи това много трудно.

Ганев подчерта, че Тристранката не е представител на протестиращите и това, че управляващите може и да се договорят с работодателите и синдикатите, не значи, че протестите ще спрат. Компромисите се чакат от правителството, подчерта той.

Експертът каза също, че в момента се обсъжда даже по-голямо увеличение на заплатите в публичния сектор, отколкото е било предложено в отхвърления проект за бюджет. Той допълни, че засега не се вижда и съгласие за размера на осигурителната вноска.

Влизането в новата година без бюджет няма по никакъв начин да повлияе на приемането на еврото, категоричен беше Петър Ганев.

