Икономист: Нямаше да има криза, ако депутатите работеха

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Политическа криза в България нямаше да има, ако депутатите работеха. Не знам какво трябва да направят сега, но ако в управляващото мнозинство не се постигне разбирателство, няма как да станат нещата. Преди години Ахмед Доган беше казал на журналистите, че хората отстрани знаят едва 15% от това, което наистина се случва в политиката. Така че сега се питам дали не сме само едни театрални зрители, които просто слушат някакви реплики, но всъщност отзад има причини, за които ние нямаме информация.

Това коментира пред Нова тв икономистът Богомил Николов по повод крамолите в управляващото мнозинство и прекъснатата работа на парламента.

Трябва сериозно да се замислим както ни чака, след като Бойко Борисов намекна Ново начало да влиза във властта, а след това Пеевски заяви, че са готови. Възможно е да влезем в един сценарии, който сме го играли през 2003 година и да се питаме кой предлага Пеевски за премиер, коментира писателката Радостина Николова.

Явно мнозинството ще се прелегитимира, може би ще преформира чрез оставка или чрез ремонт - ще видим. Повече са въпросите отколкото отговорите, коментира той.

Светът не е спокойно място в този момент, Европа не е спокойно място и смятам, че всички отговорни политици би следвало да се ръководят от това кое наистина е добре за държавата и да бъдат истински държавници и да се опитат каквото и да се случва, да въведат България в стабилност чрез редовна власт, коментира журналистът Катя Сунгарска.

Само да не влезем в спиралата на Румъния и да почнем да крепим властта чрез раздаване на пари, защото след няколко години ще си платим всичко с лихвите, коментира икономистът.

