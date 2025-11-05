Икономист: Очевидно политиците не разбират значението на бизнеса за икономиката

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Сигурен съм, че нов бюджет ще имаме, защото политиците не могат да си позволят подобно своеволие. Въпросът е какво ще има в бюджета и как ще се прекрои. Защото ясно е, че има някакво прекрояване. Генерално картината не се изменя в сравнение с предходните няколко години, което лично за мен е сериозен недостатък.

Това коментира пред Нова тв икономистът Владимир Сиркаров.

Политиците явно не разбират, че частния сектор създава добавената стойност в икономиката. Да се опитваш да кърпиш бюджета с еднократни действия, не е добре. Така имаме една непрогнозируема среда, в която бизнеса седи и не знае какво се случва. Не знае дали между четенията няма да се случи нещо. Това е много вредно, вредно е и за еврото, вредно е и за чуждите инвестции. Те трябва да направят така, че да привлекат инвестиции с реформи, коментира той.

Със сигурност повишението на данъчната тежест не помага. Трябва да се направят и сериозни реформи в разходната част. Проблемът е, че когато политиците пишат разходната част в бюджета, гледат основно политическите ползи и негативи, а не икономическата логика. Не може да се покрива дефицита с дълг, защото в крайна сметка той ще трябва да се плаща. Другата основна тема е, че към момента икономическата конюнктура не предполага да имаме дефицитно харчене, защото ако утре дойде рецесия, какво ще правим тогава?, коментира икономистът.

Бйджетът е като алмавах на управлението - какво ще се прави в следващите години, в какво ще се инвестира, какво ще се реформира, какви ще са ефектите. За съжаление в последните години се гледа на парче, а тези 3% са като някава манна небесна. Липсват всякакви реформи и всякаква визия на бюджет, коментира той.

Липсва визия, което значи, че липсва експертиза, не се полагат и никакви усилия, посочи той.

