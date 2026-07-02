Икономист: Правителството заблуждава народа

Кадър Ютуб

Бъдещите поколения ще изплащат милиарди евро държавен дълг

Властта манипулира общественото мнение чрез изкуствено създадени фискални кризи, докато прокарва неясни капиталови разходи и подготвя скрито закриване на Комисията по досиетата. Този анализ на държавните финанси направи основателят на Института за пазарна икономика доцент Красен Станчев в интервю за Българското национално радио тази сутрин, цитира Дунав мост

Според икономиста в момента управляващите не решават реални проблеми, а просто масажират общественото мнение. Той е категоричен, че бюджетът може да бъде структуриран правилно в рамките на съществуващите правила, но вместо това се създава фундаментална заблуда за населението.

Основният проблем, който Станчев очертава, е свързан с липсата на прозрачност при харченето на публични средства и главоломното нарастване на задълженията.

"Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са от Плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са. Общинските проекти - няма списък за тях, нито един списък за какво отиват парите", посочва експертът пред БНР.

Прогнозите му за дълговото бреме са още по-тревожни. Очаква се до 2028 година държавният дълг да достигне 51 милиарда евро. Ако тази сума бъде разпределена върху децата под 15-годишна възраст, всяко от тях ще трябва да изплаща по 2800 евро годишно в продължение на две десетилетия.

Според основателя на Института за пазарна икономика, най-стабилната фискална дисциплина в България е функционирала в периода от началото на 2012 до края на 2020 година, след което правилата са премахнати, а бюджетните параметри са превърнати в инструмент за пропаганда.

На фона на официалните изявления за борба с инфлацията, правителството я стимулира чрез нови дългове и харчове. Станчев предлага алтернативно решение – държавните дялове в приватизирани предприятия, които генерират 121 милиона евро дивидент за тази година, да бъдат пуснати за продажба на борсата.

Той обръща внимание и на влошаващата се данъчна среда за високотехнологичния сектор. Докато у нас се създават нови съвети за управление на иновациите, всички съседни държави стимулират специалистите в бранша чрез реални данъчни облекчения.

Експертът определя настоящата демографска реторика на политиците като катастрофа и популизъм, напомняйки, че спадът на раждаемостта от пиковата 1961 година до днес е естествен исторически процес, а не внезапна криза. Според него социалните плащания, включително майчинските, трябва да бъдат насочени единствено към най-нуждаещите се, като например самотните майки, вместо да се раздават на калпак.

"Всеки работещ в частния сектор или за себе си финансира двама пенсионери, едно голямо правителство и няколко майки и безработни. Те финансират всички останали разходи и няма начин с приходите от 1,9 милиона да финансирате 6,5 милиона", обобщава картината Станчев, разделяйки обществото на 1,9 милиона нетни кредитори и огромно мнозинство от бенефициенти.

Сериозна критика в изказването на Станчев предизвиква и опитът институции да бъдат ликвидирани чрез финансовата рамка на държавата. По думите му идеята за закриване на Комисията по досиетата през Закона за държавния бюджет е в пълен разрез с утвърдената законодателна практика.

"Идеята е да се премахнат сведенията за определен период от време за техния бекграунд", заключава доцентът, предупреждавайки за опит да се изтрие институционалната памет за миналото на определени лица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!