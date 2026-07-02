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Икономист: Правителството заблуждава народа

02.07.2026 / 09:53 0

Кадър Ютуб

Бъдещите поколения ще изплащат милиарди евро държавен дълг

Властта манипулира общественото мнение чрез изкуствено създадени фискални кризи, докато прокарва неясни капиталови разходи и подготвя скрито закриване на Комисията по досиетата. Този анализ на държавните финанси направи основателят на Института за пазарна икономика доцент Красен Станчев в интервю за Българското национално радио тази сутрин, цитира Дунав мост

Според икономиста в момента управляващите не решават реални проблеми, а просто масажират общественото мнение. Той е категоричен, че бюджетът може да бъде структуриран правилно в рамките на съществуващите правила, но вместо това се създава фундаментална заблуда за населението.

Основният проблем, който Станчев очертава, е свързан с липсата на прозрачност при харченето на публични средства и главоломното нарастване на задълженията.

"Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са от Плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са. Общинските проекти - няма списък за тях, нито един списък за какво отиват парите", посочва експертът пред БНР.

Прогнозите му за дълговото бреме са още по-тревожни. Очаква се до 2028 година държавният дълг да достигне 51 милиарда евро. Ако тази сума бъде разпределена върху децата под 15-годишна възраст, всяко от тях ще трябва да изплаща по 2800 евро годишно в продължение на две десетилетия.

Според основателя на Института за пазарна икономика, най-стабилната фискална дисциплина в България е функционирала в периода от началото на 2012 до края на 2020 година, след което правилата са премахнати, а бюджетните параметри са превърнати в инструмент за пропаганда.

На фона на официалните изявления за борба с инфлацията, правителството я стимулира чрез нови дългове и харчове. Станчев предлага алтернативно решение – държавните дялове в приватизирани предприятия, които генерират 121 милиона евро дивидент за тази година, да бъдат пуснати за продажба на борсата.

Той обръща внимание и на влошаващата се данъчна среда за високотехнологичния сектор. Докато у нас се създават нови съвети за управление на иновациите, всички съседни държави стимулират специалистите в бранша чрез реални данъчни облекчения.

Експертът определя настоящата демографска реторика на политиците като катастрофа и популизъм, напомняйки, че спадът на раждаемостта от пиковата 1961 година до днес е естествен исторически процес, а не внезапна криза. Според него социалните плащания, включително майчинските, трябва да бъдат насочени единствено към най-нуждаещите се, като например самотните майки, вместо да се раздават на калпак.

"Всеки работещ в частния сектор или за себе си финансира двама пенсионери, едно голямо правителство и няколко майки и безработни. Те финансират всички останали разходи и няма начин с приходите от 1,9 милиона да финансирате 6,5 милиона", обобщава картината Станчев, разделяйки обществото на 1,9 милиона нетни кредитори и огромно мнозинство от бенефициенти.

Сериозна критика в изказването на Станчев предизвиква и опитът институции да бъдат ликвидирани чрез финансовата рамка на държавата. По думите му идеята за закриване на Комисията по досиетата през Закона за държавния бюджет е в пълен разрез с утвърдената законодателна практика.

"Идеята е да се премахнат сведенията за определен период от време за техния бекграунд", заключава доцентът, предупреждавайки за опит да се изтрие институционалната памет за миналото на определени лица.

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