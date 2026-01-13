Икономист: Работниците от трети страни подбиват заплатите на българите

Редактор: Недко Петров

Вносът на работници от трети страни подбива заплатите на българите. Това обяви в „Интервюто на деня“ Георги Вулджев от „Екип“. Той се позова на данни, според които има най-сериозен спад като брой заети именно в тези сектори, в които у нас се внася най-много труд от трети държави.

Данните от Агенцията по заетостта и на Националния статистически институт показват, че по-скоро това, което се случва, е, че този внос задълбочава вместо да решава проблемите на пазара на труда в България. Забелязват се признаци на заместваща трудова миграция, и тези работници, които са внасят от трети страни, те заместват местни работещи, каза още икономистът.

Въпреки увеличения внос, оценката бе, че ще дойдат над 50 000 работници от трети страни. Според Агенция на заетостта дефицитът на кадри расте, и расте там, където се внасят най-много работници от трети страни. Там заплатите започват да растат с по-бавни темпове, и работниците от трети страни подбиват заплатите на българите, категоричен бе по бТВ Вулджев.

