Икономист: Ситуацията с "незаконния град" във Варна е еквивалент на ситуацията с бюджетния дефицит

Кадър Нова Тв

Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък, след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел.

Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да е не по-голям от 3 процента.

Ситуацията с "незаконния град" във Варна е еквивалент на ситуацията с бюджетния дефицит. Всички знаеха, че бюджетния дефицит е значително по-голям отколкото се докладваше. Много пъти съм казвал, че се лъже се за инфлацията, лъже се за дефицита, за да можем да влезем в еврозоната. Ситуацията има сериозен институционален компонент - когато се е лъжело някои институции са участвали в този процес. Не ДАНС, МРРБ и кмета на Варна, а Министерство на финансите, БНБ, НСИ, дори и Европейската комисия. Това заяви икономистът Стоян Панчев в ефира на Нова телевизия.

По думите му най-важната тема е колко над 3% ще бъде дефицитът. "Симеон Дянков каза, че дефицитът за миналата година е над 5%. Аз твърдя, че дефицитът е много над 3% и за 2024 г.", каза още той.

Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация, обясни, че други 10 страни членки са в подобна процедура. "Тя е нещо стандартно, когато държавите надвишават 3% дефицит. Ще ни издадат препоръки как да скъсим този дефицит. Трябва да подходим прагматично и прозрачно, да вкараме повече участници, за да може това да се случи", добави той.

Той отбеляза, че на 3 юни трябва да излезе доклада на ЕК, в който ще бъдат описани препоръките, които ни предлагат.

Положението не е чак толкова драматично. Започва процедура, която е около 6 месеца, първо ще се наблюдават процесите, ще има предписание какво трябва да се предприеме. След тези 6 месеца, ако няма резултат, тогава ще се пристъпи към конкретни мерки с изисквания за намаляване на определени разходи и увеличаване на данъците, коментира икономистът Васил Караиванов, пише novini.bg.

По думите му орязването на част от разходите ще може да доведе до постигане на дефицит под 3% за тази година.

