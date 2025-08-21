Икономист: Цените у нас са завишени с 50 процента

Стопкадър Нова Нюз

Икономист обяви какво се случва с цените в България.

"Трайното покачване на потребителските цени е международен, глобален феномен, който се очаква да продължи в идните периоди - тримесечие и години, като тук основна роля има международната търговия и новите нива на митата, които Съединените американски щати наложиха на Европейския съюз, на Китай, на други търговски партньори. Това каза пред БНР икономистът Румен Гълъбинов:



"Това неминуемо оказва влияние във веригата на доставки, като увеличени разходи в глобалната търговия, не само с хранителни стоки, а с всякакъв вид стоки. Това във времето ще се разнесе и ще оказва влияние. Колегите от Мюнхенския институт са го обосновали с една анкета, която потвърждава, че повечето от икономистите очакват такъв дългосрочен ефект."



"В България това, което се получава между цените на едро и дребно, бих могъл да го коментирам първо с това, че имам известни резерви към начина, по който се отчитат особено цените на едро, тъй като там вероятно има във времето някакво разминаване в тези стойности, които се отчитат за цени и поради факта, че в България веригата на доставки е много дълга и от производител през търговец на едро до търговец на дребно и най-накрая до нас, потребителите, стоките изминават много дълъг път, особено хранителните стоки", каза специалистът.



"Този дълъг път вероятно е път на доставки и може би затова държавата трябваше да направи нещо и то стана с промените в Закона за еврото, които дават по-големи правомощия на регулаторите и на надзорните органи да установят по веригата на добавената стойност и по веригата на доставките защо една и съща стока с почти непроменена себестойност след това се озовава в крайната търговска мрежа, като цените са с 40-50% завишени", коментира още Гълъбинов, пише epicenter.bg.

