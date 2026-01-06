Икономист: Тенденциите се обръщат и ние се изправяме пред проблемите на развитите страни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В последните 20 години българите показахме, че сме способни да излизаме от тежки ситуации по положителен начин. Поне през три кризи минахме, в които имаше и отрицателен икономически растеж. Така че предстоящата година няма да е спокойна. Въпросът е да сме подготвени и да сме по-силни и адекватни на света.

Това коментира пред Нова нюз старши експертът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.

Ясно е, че има вълнения покрай въвеждането на еврото и те ще продължат в следващите няколко седмици докато изцяло се преобърне валутата. След това обаче ние трябва да решим какво правим оттук-нататък. Видимо сме в нов период не само, защото сменяме валутата, но и политически, и обществено сме в период, в който трябва да решим накъде вървим. Това го показаха и множеството избори, през които минахме, и протестите, коментира той.

Това, което ни направи успешни през последните 28 години , бе до голяма степен икономическата свобода – достъпа до европейския пазар, удвояването на нашата роля в европейската търговия, стабилните пари чрез Международния валутен борд, а сега с еврото, т.е. нямаме притеснения за стойността на парите си. Т.е. ние трябва да продължим по пътя, по който до сега вървяхме, отговаряйки на големите въпроси. Ако преди 10 години отговаряхме как да върнем децата в училище, то сега трябва да питаме какво учат в училището и дали това, което получават е същото като децата в другите страни. Т.е. вече говорим за качество, коментира той.

Преди 10 години говорихме за това как бюрата по труда д а осигурят работа на безработните, а сега говорим, че нямаме безработни, а много неактивни хора и въпроса е как те да се включат в пазара на труда. Т.е. ние вече се изправяме пред въпроси, които стоят пред една развита страна, посочи той.

Ние станахме част от клуба на богатите и всъщност това съвпада с момента, в който ние се изправяме пред проблемите на богатите и в момента, в който се променят и някои тенденции, които си мислехме, че никога няма да се променят като демографията и миграцията. Вече знаем, че българите могат да се върнат от чужбина у нас, просто трябва да станем по-богати, посочи той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!