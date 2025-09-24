Икономист: Това е престъпление

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Имам дълбока травма от изборния процес, тъй като години наред съм участвал в СИК-овете в Белгия и мога да кажа абсолютно отговорно, че имаше година, в която машините не се използваха просто като принтери, а като такива, които трябва да ти приготвят протоколите. Това бяха най-лесните, прозрачни и безпроблемни избори. В тази година изборите бяха изцяло машинни.

Това коментира пред Нова тв икономистът Чавдар Влъчков.

А щом сега депутатите почват да гледат отново Изборния кодекс, означава, че се стягат нови избори, така че да се готвим и ние. А другото, което трябва да се каже, е, че ние имаме много скъпи машини за гласуване, а ние ги ползваме просто като принтери. Като човек, който работи в IT-сферата заявявам, че е престъпление да се купуват нови машини, които пак ще сканират и после някой ще каже, че кода им е пипан, посочи той.

Добре е да се опрости това, което се прави в момента, а не пак да се хвърлят пари, коментира той.

Новите машини не са решение на проблема ни с изборите, коментира журналистът Мира Добрева.

Въпросът е дали промените, които се готвят, отговарят на очакванията на хората. С всеки изминал избор доверието в изборите намалява и все по-малко хора ходят да гласуват, коментира Илко Ганев.

Истината е, че никой в парламента няма интерес да се вдигне избирателната активност. Тя може да се вдигне, но не чрез нова технология, която не е позната на никого, а чрез прозрачни честни избори, посочи икономистът.

