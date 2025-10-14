Икономист: Трябва да се замрази минималната заплата, защото инвеститорите бягат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Ако искаме да вкраме някакъв ред в публичните финанси на страната си, тогава трябва да говорим за замразяване както на минималната работна заплата, така и на максималния осигурителен доход, които постоянно се повишават. Това трябва да се направи, защото нямаме друг избор.

Това коментира пред Нова нюз икономистът Никола Филипов.

Мвого трудно е в момента да се привличат нови инвеститори. Пряко следствие е повишението на брутната работна заплата в страната. Държавата през своята политика на постоянно повишаване на заплатите в публичния сектор отблъсква доста инвеститори. Ще ви щажа защо. През юли месец брутната заплата в публичния сектор е 200 лева по-висока от тази в частния. Това е изключително голям проблем. Т.е. държавата задминава частния сектор като работодател с бясна сила. В тази ситуация частния бизнес ако иска да запази своите служители, трябва да повиши цената на труда, което той не винаги може да направи, това не става със закон, обясни той.

В такава ситуация гледаш дали можеш да повишиш крайната цена, за да имаш повече пари за заплати и ако не можеш, просто губиш хора, посочи той.

Повишението, ако е възможно, отива в крайната цена, а това винаги води до инфлация. Тези бюджети от последните 5 години е с всяка година по-инфлационен и в крайна сметка ако имаме такъв сериозен риск на инфлацията, това не е вследствие на въвеждането на еврото, а от фискалната политика, която води държавата в последните 5 години, това не е нещо ново, подчерта той.

Това, което става у нас, се случва не само тук, но и в други държави в Европа, които искат да бъдат по-социални, да обгрижват населението, но в този смисъл растящите държавни разходи в полза на социалните програми и плащания разбира се утежняват ситуацията. Много е важно какво е управлението, коментира на свой ред Румен Гълъбинов.

