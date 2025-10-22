Икономист описа три варианта за бюджета и кой ще доведе до криза

кадър Нова телевизия

Пред управляващите има три варианта за новия държавен бюджет - да се свият разходите, да се вдигнат данъците или да не правят нищо, това каза в интервю за Нова телевизия главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. Той обясни, че и трите означават управляващите да платят политическа цена, но третият е най-опасен.

Той предупреди, че ако не се направи нищо, през 2027-а ще имаме много по-големи проблеми с бюджетния дефицит и е възможен румънския сценарий с най-голямата инфлация в ЕС.

Богданов каза също, че след вдигането на заплатите на военни и полицаи и приемането на гаранции, че ще продължат да растат, подобна идея се лансира за здравеопазването. По негови думи, вместо да се решат конкретните проблеми с парите за младите медици и медицинските сестри, се предлага вдигане на възнагражденията за всички, което ще е нов огромен разход.

„Не знам кой е казал на политиците ни, че като влезем в еврозоната и свалим валутния борд, ще могат да харчат колкото си искат. Напротив, последствията от това са много сериозни”, предупреди икономистът.

