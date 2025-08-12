Икономист от БАН: Държавата е тръгнала да прави ексцесии

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

„И сега в малките населени места има частни магазини, които работят с 15% надценка. Държавните магазини ще провалят бизнеса им, защото ще свалят надценката на 10%. С такава какво да направиш - ток ли да платиш, вода ли, или да купиш маратонки на детето си?”, това каза по Нова нюз икономистът от БАН Димитър Събев.

Той коментира, че държавата трябва да се намесва на пазара интелигентно, като създава условия за повече българско производство. Това може да стане с подобряване на детското хранене и насърчаване на производителите, а не с поставяне на тавани на цените и надценките, както и с големи квоти за българска продукция.

„Държавата е тръгнала да прави ексцесии на пазара. Не е разумно страна от ЕС да спира вноса от европейски страни”, подчерта Събев. Икономистът постави въпроса какво е българско производство, след като в много случаи става въпрос за обработка и българска „опаковка” на вносни суровини.

Той посочи, че мерките на държавата може да доведе до дефицит на стоки в магазините, но да има и друг ефект - пренареждане на бизнес собствеността. При променените условия някои бизнеси може да фалират и да бъдат всети от нови, „удобни” собственици, предупреди Димитър Събев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!