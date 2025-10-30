Икономист от БАН: Това е бюджет на мързела

кадри Нова нюз

редактор Веселин Златков

Бюджет на мързела - така определи проекта за нова финансова рамка на държавата икономистът от БАН Димитър Събев в студиото на Нова нюз. Според него бюджетът е съставен по най-мързеливия начин, като се взема малко повече от бизнеса и малко по-малко от гражданите. Икономистът коментира, че в медиите се говори за финансовата програма през цялата година, накрая финансовото министерство поставя всички пред свършен факт.

„В момента има такова политическо противопоставяне, че няма шанс за градивен диалог по бюджета”, подчерта Събев, като допълни, че самите партии не дават предложения за решаване на проблемите.

„Аз не мога да обсъждам бюджет, който никой не е виждала”, това пък заяви бившият зам.-министър и бивш член на УС на БНБ Людмила Елкова. Тя обясни, че всички говорят за бюджета, но проектът за него дори не е публикуван на сайта на МФ.

Крайна непредвидимост има по отношение на бюджета, това каза предприемачът Таня Скринска. „Никой не го казва, но държавната администрация не се съкращава, защото това са избирателите на партиите”, допълни тя. Скринска каза също, че заплащането в администрация расте по-бързо, отколкото в бизнеса, което задълбочава проблема му с кадрите.

