Икономист от Варна: Не еврото, а спорният бюджет щеше да ни вкара в криза

Пиксабей

Липсата на приет бюджет и правителство в оставка не означава непременно икономическо сътресение, а напротив. По-сериозни опасности биха съществували, ако предложеният бюджет беше приет в първоначалния му вид, тъй като това щеше да създаде предпоставка за вкарване на страната ни в дългова спирала и да се повтори гръцкият сценарий.

Това каза икономистът и преподавател в Икономически университет - Варна доц. д-р Георги Маринов, който коментира темата за еврозоната в предаването на Радио Варна "Новият ден".

Той посочи, че възникналата ситуация може да се интерпретира като възможност да се подобри обстановката у нас.

Правителството и съдебната система си позволиха да разклатят основите на държавата, от 30 години е нямало политически затворници, каза той и подчерта, че това е много по-сериозно обстоятелство, отколкото кабинет в оставка.

Според Маринов аргументите, че удължителният бюджет може да блокира въвеждането на еврото, поради факта, че макрорамката не е изготвена в евро, са по-скоро политически, отколкото икономически или правни.

Нормативната база за членството на България в еврозоната вече е напълно изградена както на национално, така и на европейско ниво, припомни той.

Няма как легално този процес да бъде спрян. Това би означавало отстъпление от принципа за върховенството на правото, върху който е изграден Европейският съюз, подчерта икономистът.

Той допълни, че на теория парламентът би могъл да приеме нов закон, а Съветът на ЕС да отмени свои решения, но подобна практика не съществува и вероятността за такава хипотеза е минимална.

Маринов разсея притесненията от рязък скок на цените след въвеждането на единната валута.

По думите му няма икономически предпоставки за такъв скок. Той посочи, че поскъпване е имало основно заради увеличени регулирани цени - електроенергия и други услуги.

Икономистът изказа мнението си, че допълнителен натиск върху цените би имало само при продължаване на лоши управленски практики, силен политически натиск върху бизнеса и корупция.

Маринов изрази задоволство, че хората, които са били част от протестите, са разбрали до каква степен първоначално предложеният бюджет е удрял по джоба им.

