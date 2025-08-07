Икономист от Варна: С "Магазин за хората" се връщат времената "при магазинера - с връзки"

снимка: МЗХ

С идеята за държавни магазини за продукти българско производство с надценка до 10% ще се увеличат оборотите на частната верига партньор (КООП търговия - Централния кооперативен съюз), чиито търговски обекти ще бъдат използвани. Тази търговка верига придобива конкурентни предимства пред други участници на пазара, тъй като ще привлече търговки интерес, а покрай евтините храни и стоки от първа необходимост ще се продават и други стоки. Това коментира пред Радио Варна проф. Михал Стоянов от Икономически университет - Варна.

Това би трябвало да предизвика реакцията на други търговци, предвид неясния критерий, по който е избрана тази фирма, допълни той и подчерта, че ще има изкривяване на конкуренцията.

По думите на Стоянов е парадоксално държавната компания да е под шапката на Министерството на земеделието и храните, след като има специализирано министерство за социална политика. Явно те не я припознават като свой ангажимент, допълва икономистът. Според него има много други механизми за социално подпомагане с раздаване на ваучери и купони, които да имат целева група хора с ниски доходи.

Той е на мнение още, че възниква и въпросът кой и по какви признаци ще определя материалното положение на клиентите в магазина и ще разграничава социално слаби от добре заплатени хора.

Икономистът смята, че ще се върнат времената, в които магазинерите са най-важните хора, когато се търсят дефицитни стоки с връзки.

Михалев прогнозира, че идеята ще бъде добре приветствана от населението, особено с лозунгите за атрактивни цени. С покачването на цените всеки с ниски доходи компенсира с икономии и намаляване на разходите, подчертава той, но изрази скептицизъм дали тази мярка ще обхване реално нуждаещите се от нея.

