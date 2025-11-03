Икономист показа абсурд в бюджета: Румънският сценарий не ни мърда в България, а може да стане Гръцкия и Аржентинския

Кадър Пиксабей

Икономистът Владислав Панев показа абсурден момент в новия бюджет.

Ето какво пише той:

Най-скандалното от публикуваният преди малко Бюджет 2026 на пръв поглед:

Данък дивидент се увеличава от 5 на 10%, но очакваните приходи от него намаляват от 89 на 86 млн. евро. Защо тогава ги ручаме жабетата? Излиза, че самото финансово министерство си признава, че няма да събере повече.

Заложените приходи от ДДС се увеличават с близо 20% над невъзможните за събиране през тази година. Тоест, реалното повишение пак ще бъде една трета, което няма как да се събере.

Държавният дълг ще премине 31% от БВП за първи път от ранния Станишев насам, а през 2028 г. се очаква да бъде над 36 процента. И това ако бюджетите се изпълнят, което не е много вероятно.

Бюджетни разходи в размер на 45.8% от БВП и то без да се вземат предвид разходите през ББР и БЕХ, чиито капитали бяха увеличени (или предстои да се увеличат) тази година. С тях отиваме на 47 процента. Абсолютен рекорд от Жан Виденов насам. Явно се следва неговата политика. Направо Румен Гечев да поема отново икономиката.

Нула реформи в разходната част.

С няколко думи, румънският сценарий не ни мърда и дано да е само той, а не гръцки или аржентински. Това копаене към дъното трябва да бъде спряно. И никакви оправдания с Асен Василев не могат да хванат дикиш. Тези подминаха Василев в популизма като малка гара.

