Икономист попиля нашите управляващи

Забраната за деца до 15 години няма да има ефект. Това е като забраната за цигарите за деца до 18 години, но, ако отидем във всяко училище, ще установим, че тя не се спазва, заяви Богомил Николов.

Според него проблемът на нашето управление е, че винаги се търсят бързи решения с мигновени резултати, което води до липса на резултати.

Икономистът смята, че понякога е по-добре да тръгнеш по дългата пътека и тя да те доведе до резултата. Защото най-лесно е да кажеш: Забранявам, и да не се спазва.

Аз наскоро чух двама много успешни спортисти да казват, че те просто нямат време да прекарват в социалните мрежи. Защото се занимават от сутрин до вечер с това, на което са се посветили. Ако вие имате алтернатива и тя ви подглъща и ви отнема времето, вие сте си дали времето на това, с което се занимавате, и най-вероятно просто няма да ви остава време за тези социални мрежи, каза още Николов.

Дори на 12 13 години има много неща, които децата могат да правят със сигурност. Най-тъжното е, че има не малко спортни площадки в градовете, и те са празни през по-голямата част от деня. Ако има някакъв проблем, той е в главите и в ценностите, допълни по Нова Тв Богомил Николов.

