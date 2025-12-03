Икономист посочи ще се отрази ли липсата на бюджет за влизането на България в еврозоната

Булфото

Няма проблем България да влезе в еврозоната без приет бюджет. Това каза пред БНР икономистът Агоп Каспарян.

"Хубаво е до края на януари да имаме приет такъв, защото и предходният не ограничава безразборното харчене и раздуването на разходите. Добре е да не се избързва. Да се ограничат онези пробойни, които накараха хората да излязат на улицата. Първо – увеличаването на данък "Дивидент" и увеличаването на осигурителните вноски.

Видяхме едно безобразно увеличаване на заплатите през последните две години в силови министерства и агенции. Пренебрегваме служители, които са устоите на една държава, като учители и лекари".

Това е един от най-важните бюджети, обясни икономистът.

"Той е първият, който ще бъде в евро и ще представя държавата ни пред инвеститорите. Трябва да бъде като еталон, като по учебник написан".

На площада видях един млади, будни граждани, отбеляза той.

"Дошли с децата си, със семействата си. Хора, които наистина искат промяна.

Беше ясно, че ще има провокатори. Отиваме към едно сериозно активно мероприятие, което се опитва да отклони вниманието".

Каспарян не очаква сериозни икономически трусове през първите месеци, след като страната ни приеме еврото.

"Очаквам много леки сътресения, които биха могли да бъдат породени от лекото закръгляване в цените".

