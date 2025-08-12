Икономист разкри колко става минималната заплата

Редактор: Недко Петров

Според националната статистика средната брутна заплата вече е 2572 лева, което е ръст над 5% спрямо първото тримесечие. По този повод Любослав Костов коментира дали икономиката е заработила по-добре или пък има промяна в структурата на заетостта.

Предвид, че закона за бюджета за 2025 година беше приет малко по-късно и реално в първото тримесечие на тази година ръстовете, които отбелязахме, бяха без бюджета, това е първото тримесечие в момента, в което виждаме директния ефект в политиката по договорите, които бяха направени, заяви главният икономист на КНСБ.

Разбира се, доста сектори излязоха на протест, тъй като за тях нямаше пари, но в момента се вижда в крайна сметка, че частния сектор се уравновесява с държавния, след като в предното тримесечие беше обратното. В частния сектор заплатата беше средната, и по-голяма от държавния със 100 лева и малко над 100 лева. До края на годината ще се редуват двете нива на заплащане, допълни Костов.

Минималната заплата е директна функция от това какво се случва на пазара. Ако приложите действащото законодателството, ще видите, че от първи януари 2026 година минималната заплата официално трябва да бъде 1213 лева, което е 12% ръст. Толкова, колкото пазара налага на средната заплата в момента. Съвпадение, но в крайна сметка доста логично съвпадение, заяви още по бТВ Любослав Костов.

